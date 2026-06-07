EXODUS – Neues Video gibt Einblicke in Story und Entscheidungen

Die Entwickler von Archetype Entertainment haben eine ausführliche Gameplay-Präsentation zu „EXODUS“ veröffentlicht. Das neue Video bietet einen neuen Einblick in das Science-Fiction-Rollenspiel und zeigt sowohl Kampfszenen als auch Story-Elemente, Begleiter und wichtige Entscheidungen.

Reise durch den Centauri-Cluster

Im Mittelpunkt des gezeigt Gameplays steht Jun Aslan. Der einstige Schrottsammler wird im Verlauf der Handlung zu einem sogenannten Traveler und begibt sich auf eine Reise durch den Centauri-Cluster. Gemeinsam mit einer Crew aus unterschiedlichen Gefährten erkundet er fremde Welten, durchquert gefährliche Regionen des Weltraums und untersucht uralte Ruinen.

Das Ziel seiner Mission ist die Suche nach einer Möglichkeit, seine Heimatwelt vor der Fäule zu retten. Dabei handelt es sich um einen Celestial-Virus, der die Menschheit an den Rand der Auslöschung gebracht hat.

In dem neuen Video führt euch Game Director Chris King durch verschiedene Abschnitte des Spiels. Gezeigt werden unter anderem Kämpfe auf fremden Planeten, die Erkundung untergegangener Zivilisationen sowie die Interaktion mit zahlreichen Begleitern.

„EXODUS“ erscheint Anfang 2027 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store.

Quelle: Archetype Entertainment / Future Games Show