The Lift – Gameplay-Video und Termin für neuen Playtest

Im Rahmen des Summer Game Fest stellten Publisher tinyBuild und das Entwicklerstudio Fantastic Signals „The Lift“ genauer vor. Dies fand im Form eines Gameplay-Deep-Dive-Video statt, welches ihr weiter unten finden könnt. Hinzu können sich Spieler auf Steam für einen Playtest anmelden, der am 14. Juni 2026 dort stattfindet. Hier geht es zur Steam-Seite des Spiels: KLICK!

„The Lift“ ist ein aus der First-Person-Perspektive erzählter, handlungsorientierter Simulator. Schlüpft in die Rolle eines Ingenieurs, der die Aufgabe hat, die einst fortschrittlichste Forschungseinrichtung der Menschheit – das Institut – zu untersuchen und wiederherzustellen. Von kosmetischen Reparaturen bis hin zu größeren, mehrstufigen „Boss-Device“-Projekte. Dabei kümmert ihr euch nicht nur um Möbel oder elektrische Anlagen, sondern auch um bizarre Phänomene, wie Anomalien oder defekte Maschinen mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Nutzt verschiedene Werkzeuge, stellt Ausrüstung her und arbeitet euch Stück für Stück durch die einzelnen Bereiche der Anlage.

Die Forschungseinrichtung dient zugleich als Erkundungsgebiet. Mit einem Aufzug, der als mobile Basis fungiert, bewegt ihr euch zwischen verschiedenen Abschnitten. Dort trefft ihr auf Figuren mit eigenen Aufgaben und entdeckt nach und nach neue Bereiche.

Die Vollversion von „The Lift“ soll 2027 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung