Fable – Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Beim Xbox Games Showcase 2026 haben Microsoft und Playground Games einen neuen Story-Trailer zu „Fable“ präsentiert. Das Video zeigt neue Szenen aus Albion und gewährt weitere Einblicke in die Handlung.

Im Mittelpunkt des Trailers steht Isabel, die als Antagonist eine wichtige Rolle in der Geschichte einnimmt. Ihre persönlichen Motive und ihr Streben nach Gerechtigkeit scheinen sie auf Kollisionskurs mit dem Helden von Briar Hill zu bringen.

Neben den Story-Szenen zeigt das Video auch neue sehr kurze Gameplay-Ausschnitte. Zu sehen sind Kämpfe gegen einen Balverine, der Einsatz verschiedener magischer Fähigkeiten und ein Duell mit einer riesigen Kröte.

Microsoft hat zudem Teile der Besetzung vorgestellt. Die Rolle von Isabel übernimmt Hayley Atwell. Darüber hinaus sind unter anderem Richard Ayoade, Matt King und Natasia Demetriou Teil des Casts.

„Fable“ erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

Quelle: Microsoft