State of Decay 3 – Neues Gameplay veröffentlicht

Beim Xbox Games Showcase 2026 hat Entwickler Undead Labs neues Gameplay aus „State of Decay 3“ präsentiert.

Gemeinsame Spielwelt und größere Karte

Eine der größten Neuerungen ist die geteilte Spielwelt. Bis zu vier Personen können gemeinsam eine Welt aufbauen, Siedlungen errichten und Fortschritte erzielen. Dabei können alle Beteiligten dauerhaft Veränderungen an der Spielwelt vornehmen. Laut den Entwicklern ist die Karte zudem etwa viermal so groß wie die Gebiete aus „State of Decay 2“.

Neue Bedrohungen und überarbeitetes Kampfsystem

Mit den sogenannten „Plague Nests“ führt das Spiel dynamische Gegnerbasen ein, die sich unterschiedlich entwickeln und auf das Verhalten der Spieler reagieren. Auch das Kampfsystem wurde erweitert und bietet nun zusätzliche Nahkampfoptionen sowie überarbeitete Zombie-Typen mit eigenen Verhaltensweisen.

Viele Ausrüstungsgegenstände werden aus umfunktionierten Materialien hergestellt und können unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen. Gleichzeitig bleibt die Erkundung der Spielwelt wichtig, um Ressourcen zu sammeln.

„State of Decay 3“ erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC, Steam und PlayStation 5. Zudem wird das Spiel direkt im Game Pass verfügbar sein.

Quelle: Microsoft