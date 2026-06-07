Halo: Campaign Evolved – Release-Termin, Edition, Trailer und mehr

Erst letztes Jahr wurde „Halo: Campaign Evolved“, ein Remake von „Halo: Combat Evolved“ angekündigt (siehe hier). Im Zuge des Summer Game Fest Xbox Showcase wurde der offizielle Release-Termin verraten. So erscheint der First-Person-Shooter am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Das Spiel unterstützt Cross-Play und Cross-Progression zwischen Xbox Series X/S, Windows-PC, Steam und PlayStation 5 und wird ab dem ersten Tag über Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein.

Das Spiel wird in unterschiedlichen Editionen erhalten sein. Alle Editionen beinhalten das Spiel mit der ursprünglichen Kampagne aus 10 Missionen, sowie „Operation: METEORITE“. Dabei handelt es sich um einen neuen drei Missionen umfassender Story-Arc, der eine Jahr vor den Ereignissen des ersten Spiels spielt.

In diesem neuen Abenteuer mit Master Chief und Sgt. Johnson begeben sich die Spieler im Rahmen einer geheimen UNSC-Operation hinter die feindlichen Linien. Was als einfacher Überfall beginnt, wird immer komplizierter, als sie auf mehr stoßen, als sie erwartet hatten.

Halo: Campaign Evolved – Standard Edition

59,99 Euro (UVP)

Das Spiel mit der ursprünglichen Kampagne aus 10 Missionen

„Operation: METEORITE“, einem neuen Handlungsbogen mit drei Missionen.

Halo: Campaign Evolved – Premium Edition

79,99 Euro (UVP)

Das vollständige Spiel

Bis zu 5 Tage Early Access (ab dem 23. Juli 2026)

Alpha Halo Armory Pack 5 Master Chief Armor Skins 6 Waffen-Skins

Digital Story & Art Collection

Halo: Campaign Evolved – Collector’s Edition

199,99 Euro (UVP)

Alle Inhalte der Premium Edition

12-inch Dark Horse Master Chief Statue

Light-up LED Cortana chip

Steelbook

3 original Concept Art Prints

Physische Ausgabe des überarbeiteten Spielhandbuchs

Eine Spiel-Disc für die Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (die Steam-Version enthält lediglich einen Code).

Die Webseite der Reihe gibt es hier: KLICK!

Quelle: news.xbox.com