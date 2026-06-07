Persona 4 Revival – Der Release-Termin steht fest, neuer Trailer

Atlus hat den Veröffentlichungstermin für „Persona 4 Revival“ bekannt gegeben. Das Remake des beliebten JRPGs erscheint im Februar 2027. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 und wurde von einem neuen Trailer begleitet, der neue Einblicke in die modernisierte Neuauflage von Inaba und seinen Bewohnern liefert.

„Persona 4 Revival“ spielt im ländlichen Städtchen Inaba. Als Austauschschüler erlebt ihr dort ein unvergessliches Jahr, knüpft Freundschaften und werdet Teil einer fesselnden Geschichte. Schon bald wird der ruhige Alltag durch Gerüchte über bizarre Morde und einen mysteriösen Fernsehsender erschüttert. Ein geheimnisvolles Portal öffnet sich zu einer anderen Welt, in der ihr eure Persona-Fähigkeiten entdeckt und gemeinsam mit euren Freunden gegen die dunklen Mächte kämpft, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Das Spiel erscheint am 18. Februar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Quelle: Xbox Showcase