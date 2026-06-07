DOOM: The Dark Ages – Erweiterung „Revelations“ erscheint im Juli

id Software erweitert „DOOM: The Dark Ages“ mit „Revelations“ um eine eigenständige Kampagnenerweiterung, die die Geschichte des Doom Slayers fortsetzt. Der Release erfolgt bereits im Juli.

Neue Geschichte rund um Verrat und Erlösung

In „Revelations“ wird der Doom Slayer verwundet und verraten. Gefangen in einer gnadenlosen Zwischenwelt muss er sich den dunklen Wahrheiten seiner Vergangenheit stellen. Unterstützung erhält er dabei von einem geheimnisvollen Verbündeten. Ziel ist es, aus dem geistigen Gefängnis zu entkommen und eine göttliche Abscheulichkeit zu besiegen, um seinen Anhängern den Weg in die Freiheit zu ebnen.

Die Erweiterung bringt neue Level mit zusätzlichen Rätseln, bislang unbekannten Dämonen und weiteren Geheimnissen. Gleichzeitig wird das Kampfsystem um die neue Waffe „Chain Spear“ erweitert. Diese soll eine Mischung aus hoher Mobilität und durchschlagskräftigen Angriffen bieten und vor allem erfahrenen Slayern neue Möglichkeiten im Kampf eröffnen.

Ripatorium 3.0 erweitert den Arena-Modus

Zeitgleich mit der Erweiterung erscheint das kostenlose Update „Ripatorium 3.0“ für alle Besitzer von „DOOM: The Dark Ages“. Das Update ergänzt den Arena-Modus um zusätzliche Anpassungsoptionen, verbesserte Passcode-Erstellung und persönliche Presets.

Wer „Revelations“ besitzt, erhält nach Abschluss der Kampagne außerdem Zugriff auf drei zusätzliche Karten, neue Dämonen sowie vollständig aufgewertete Waffen für den Einsatz im Ripatorium.

Besitzer der Premium Edition oder des Collectors Bundle erhalten Zugriff auf „Revelations“ ohne zusätzliche Kosten. Alternativ kann die Erweiterung separat erworben oder über ein Upgrade auf die Premium Edition freigeschaltet werden.

„DOOM: The Dark Ages“ ist für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 sowie über Game Pass verfügbar. Der Release „Revelations“ erfolgt am 7. Juli 2026.

Quelle: Microsoft