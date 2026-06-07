Persona 6 – Atlus veröffentlicht düsteren Teaser

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens hat Atlus erstmals einen Teaser zu „Persona 6“ veröffentlicht. Das Rollenspiel wurde bereits vor langer Zeit angekündigt, seitdem blieb es jedoch auffällig ruhig um den nächsten Hauptteil der beliebten Reihe.

Neue Geschichte mit neuen Charakteren

Laut den bisher bekannten Informationen erzählt „Persona 6“ eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren. Wie gewohnt soll die Reihe den Alltag der Figuren mit übernatürlichen Abenteuern verbinden. Atlus spricht dabei von einer neuen Geschichte, die sowohl für Neueinsteiger als auch für langjährige Fans geeignet sein soll.

Düsterer erster Eindruck

Der erste Teaser fällt insgesamt kurz aus und verrät nur wenige Details. Im Vordergrund steht die Atmosphäre, die einen deutlich düsteren Eindruck hinterlässt. Informationen zur Handlung, zum Kampfsystem oder zu den neuen Figuren wurden noch nicht veröffentlicht.

Quelle: Microsoft