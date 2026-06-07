Senua – Ninja Theory setzt das Abenteuer fort

Das Entwicklerteam von Ninja Theory wird 2027 Senua, die Protagonistin der beiden „Hellblade“-Teile, in ein neues Abenteuer schicken. Das neue Spiel baut auf die beiden „Hellblade“-Teile auf, soll aber eine andere Art von Spiel werden. Dies begründet, warum das neue Spiel nicht „Hellblade“ im Titel hat.

So soll „Senua“ ein umfangreicheres Gameplay, mehr Tiefe im Kampf, und mehr Rätselelemente bieten. Hinzu kommt eine Map, die doppelt so groß wie die von „Hellblade 2“ sein soll und auch mehr Freiheiten bei der Erkundung erlaubt.

Die Story wird zwischen den beiden „Hellblade“-Teilen angesiedelt sein, und zwar in Senuas Vision vom Fegefeuer. Sie ist zwischen Leben und Tod gefangen und auf der Suche nach dem Jenseits, um dort mit denen wieder vereint zu sein, die sie geliebt und verloren hat. Sie glaubt, dass sie durch die Heilung der Wunden ihres Lebens den Frieden finden kann, der der Schlüssel ist, der das Tor zum Jenseits öffnet.

Das Action-Adventure „Senua“ soll 2027 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Das Spiel wird auch via Xbox Game Pass verfügbar sein. Mehr Details gibt es in einem Post auf news.xbox.com (siehe hier). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Senua“ auf Steam: KLICK! Mehr über „Hellblade“ gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung