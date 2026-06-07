Metro 2039 – Gameplay-Trailer und Release im Februar 2027

Bis heute war nur bekannt, dass „Metro 2039“ kommenden Winter auf den Markt kommen soll. Während des Xbox Games Showcase wurden Deep Silver und Entwicklerstudio 4A Games etwas genauer. So soll das Spiel im Februar 2027 auf PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Der genaue Tag ist weiterhin unbekannt.

Des Weiteren gab es einen Trailer, der den Titel „Hunter“ trägt. Mit einer Mischung aus Gameplay und Grafik präsentiert er die Rückkehr des Stealth-Action-Gameplays, der Erkundung von Tunneln und Landschaften, sowie der bekannten METRO-Mechaniken inklusive Survival-Elementen. Zudem erhalten Spieler einen ersten Blick auf die neue Stealth-Waffe „Shatun“ sowie eine neue Art der Sprengladung.

Die Webseite von „Metro 2039“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung