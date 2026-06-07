Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint im August 2026, neuer Trailer

Focus Entertainment und Asobo Studio haben den Release-Termin von „Resonance: A Plague Tale Legacy“ bekannt gegeben. Das neue Abenteuer aus dem Universum von „A Plague Tale“ erscheint im August. Zudem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ spielt fünfzehn Jahre vor den Ereignissen der bisherigen Spiele und erzählt die Geschichte der jungen Plünderin Sophia, die bereits in „A Plague Tale: Requiem“ einen Auftritt hatte.

Auf ihrer Reise folgt Sophia den Spuren ihrer Vergangenheit und reist zur geheimnisvollen Insel des Minotaurus. Dort erwartet sie nicht nur die Wahrheit über ihre Familie, sondern auch zahlreiche Gefahren. Gemeinsam mit ihrer Freundin Leni muss sie sich Verfolgern, tödlichen Prüfungen und den dunklen Geheimnissen der Insel stellen.

Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich, wie Focus Entertainment mitteilte. Käufer erhalten das kostenlose Vorbestellerpaket „The Heritage Pack“, das ein minoisches Schwert, Alecs Anhänger sowie ein mehr als 30-Seiten umfassendes digitales Artbook enthält.

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Pressemitteilung