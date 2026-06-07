Clockwork Revolution zeigt neues Gameplay und nennt Release-Zeitraum für 2027

Mit einem neuen Trailer hat inXile Entertainment weitere Einblicke in sein Zeitreise-RPG „Clockwork Revolution“ gegeben. Das First-Person-Action-RPG spielt in der Steampunk-Metropole Avalon, einer Stadt voller sozialer Ungleichheit, Intrigen und technologischer Wunder.

Entscheidungen verändern die Geschichte

Ihr schlüpft in die Rolle von Morgan Vanette, dessen Aussehen, Fähigkeiten und Entwicklung ihr selbst bestimmt. Mithilfe des Chronometers könnt ihr in die Vergangenheit reisen und wichtige Ereignisse verändern. Diese Eingriffe wirken sich nicht nur auf die Welt aus, sondern auch auf Verbündete und Gegner, deren Schicksale sich durch eure Entscheidungen verändern können.

Der neue Trailer zeigt außerdem die Fähigkeit „Displace“, mit der Objekte augenblicklich versetzt werden können. Dadurch lassen sich neue Wege öffnen, Rätsel lösen oder Gegner mit ihrer Umgebung ausschalten. Begleitet werdet ihr von dem fliegenden Automaten Prentice, der euch durch die verschiedenen Zeitlinien führt und eigene Fähigkeiten besitzt.

„Clockwork Revolution“ erscheint 2027 für Xbox Series X|S und PC. Eine Version für die PlayStation 5 ist nicht geplant.

Quelle: Microsoft