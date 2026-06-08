Gears of War: E-Day – Release erfolgt im Oktober

Microsoft und The Coalition gaben bekannt, dass „Gears of War: E-Day“ im Oktober das Licht der Welt erblicken wird.

Die Geschichte spielt während des sogenannten Emergence Day, dem Tag, an dem die Locust erstmals aus dem Untergrund auftauchen und die Welt von Sera ins Chaos stürzen. Statt die Handlung nach „Gears 5“ fortzusetzen, erzählt das Spiel die Vorgeschichte des Krieges gegen die Locust.

Für „Gears of War: E-Day“ wurde laut The Coalition alles neu erstellt. Das Spiel entsteht vollständig auf der Unreal Engine 5 und bietet neue Bewegungsmöglichkeiten wie Springen, Rutschen und erweiterte Deckungssysteme. Neben der Kampagne kehren auch PvP-Gefechte zurück. Neu ist zudem der Koop-Modus Horde Siege für bis zu zwölf Teilnehmer.

„Gears of War: E-Day“ erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PC, Cloud und Steam. Das Spiel ist außerdem vom ersten Tag an im Game Pass Ultimate enthalten.

Quelle: Microsoft