Spyro: A Realm Beyond – Erster Trailer zum neuen Serienteil

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt der lila Drache mit einem komplett neuen Abenteuer zurück. Entwickler Toys for Bob und Publisher Activision haben „Spyro: A Realm Beyond“ mit einem ersten Trailer vorgestellt. Das neue Spiel soll im Frühjahr 2027 erscheinen.

Neue Welt und mehr Freiheit beim Erkunden

Mit „Spyro: A Realm Beyond“ möchte Toys for Bob das klassische Spielprinzip der Reihe erweitern. Euch erwartet eine neue Welt mit größeren Erkundungsmöglichkeiten und zusätzlichen Gameplay-Elementen. Dabei setzt das Studio vor allem auf mehr Bewegungsfreiheit.

Während frühere Spiele meist auf Gleitpassagen oder begrenzte Flugabschnitte setzten, verspricht das Entwicklerteam diesmal echten Drachenflug. Spyro soll sich freier durch die Spielwelt bewegen können als in den bisherigen Abenteuern.

Tom Kenny kehrt als Stimme von Spyro zurück

Auch bei der Vertonung setzt das Studio auf einen bekannten Namen. Synchronsprecher Tom Kenny übernimmt erneut die Rolle von Spyro und leiht dem Drachen auch im neuen Abenteuer seine Stimme.

Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Quelle: Activision / Microsoft