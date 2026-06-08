Dave the Diver: In the Jungle – Mintrocket veröffentlicht Live-Action-Trailer

Mit „Dave the Diver: In the Jungle“ steht die nächste große Erweiterung in den Startlöchern. Im Rahmen der PC Gaming Show 2026 hat Entwickler Mintrocket nun einen neuen Live-Action-Trailer vorgestellt und neue Spielszenen aus der Erweiterung gezeigt.

Live-Action-Trailer in Zusammenarbeit mit The Asylum

Im neuen Trailer stehen Dave, Cobra, Bancho und weitere bekannte Charaktere im Mittelpunkt. Die Gruppe verschlägt es in ein bislang unbekanntes Gebiet, in dem neue Bewohner, Gefahren und Geheimnisse auf sie warten.

Für die Produktion arbeitete Mintrocket mit The Asylum zusammen. Das Studio ist unter anderem für Filme wie „Sharknado“ sowie weitere B- und C-Movies bekannt. Regie führte Anthony C. Ferrante, der bereits mehrere Filme der „Sharknado“-Reihe umgesetzt hat.

Neuer Dschungel mit frischen Aufgaben und Begegnungen

Die Erweiterung führt Dave in eine neue Region abseits des bekannten Blue Hole. Dort erwarten euch Süßwassergebiete, neue Pflanzen- und Tierarten sowie zahlreiche neue Charaktere.

Laut Mintrocket bietet „In the Jungle“ rund zehn Stunden neue Story-Inhalte. Darüber hinaus kommen zusätzliche Begegnungen, neue Spielmechaniken sowie mehrere Minispiele hinzu, die bisher weder im Hauptspiel noch in den bisherigen Erweiterungen enthalten waren.

„Dave the Diver“ ist derzeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X|S, macOS und PC verfügbar. Die Erweiterung erscheint am 18. Juni 2026 für alle Plattformen.

Quelle: Pressemitteilung