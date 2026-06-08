Valor Mortis – Release-Termin, Demo und Trailer

Das First-Person-Soulslike-Game „Valor Mortis“ entsteht derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Publisher Lyrical Games und Entwicklerstudio One More Level haben jetzt bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung des Spiels am 24. September 2026 erfolgen wird. Am gleichen Tag wird der Titel auch mit dem Xbox Game Pass verfügbar.

Wer nicht bis zum Release warten möchte, oder sich einfach einen Eindruck von dem Gameplay verschaffen möchte, der kann ab sofort eine Demo-Version auf Steam herunterladen (siehe hier).

„Valor Mortis“ versetzt euch in eine alternative Version Europas im 19. Jahrhundert. Nach den Eroberungen von Napoleon Bonaparte breitet sich eine übernatürliche Verderbnis aus, die ganze Landstriche verändert. Ihr übernehmt die Rolle von William, einem wiederbelebten Soldaten der Grande Armée, der von einer körperlosen Stimme Napoleons geleitet wird. Die Handlung führt durch verwüstete Schlachtfelder, Gebirgsregionen und Städte, die von der Seuche gezeichnet sind.

Beim Gameplay setzen die Entwickler auf ein schnelles Kampfsystem aus der Ego-Perspektive, das typische Elemente des „Soulslike“-Genres aufgreift. Neben präzisem Timing bei Paraden und Ausweichmanövern spielt auch die Kombination verschiedener Waffen eine Rolle. Ihr könnt unter anderem ein Rapier und Pistolen parallel einsetzen und diese mit übernatürlichen Fähigkeiten verbinden. Zudem besitzt William einen Greifhaken und kann mit der Hilfe von Wandläufen die Gegner umgehen.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Der neue Trailer rückt die Beziehung zwischen William und seinem Kaiser Napoleon in den Mittelpunkt. Es ist Napoleons erster Auftritt im Spiel, dargestellt vom Schauspieler Vincent Cassel, als er William vor dessen neu gewonnenen Fähigkeiten warnt.

Quelle: Pressemitteilung