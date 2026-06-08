Planet Zoo 2 – Gameplay-Trailer

Im Zuge der Summer Game Fest PC Gaming Show zeigte Frontier Developments den ersten Gameplay-Trailer von „Planet Zoo 2“. Die Zoo-Simulation wurde erste im Mai angekündigt (siehe hier) und soll am 13. Oktober 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Der Gameplay-Trailer zu zeigt den Bau von Lebensräumen und das Scottish Highland Wildlife Reserve sowie Rotwild, Massai-Giraffen, Schwarzfleck-Kugelfische, Seeadler, Großnashornvögel und Europäische Biber. Diese neuen Tiere gesellen sich zum Grauwolf, der am 6. Juni bei der Wholesome Direct vorgestellt wurde, sowie zu bereits angekündigten Tieren wie dem Sumatra-Tiger, der Echten Karettschildkröte und dem Toco-Tukan.

Die Webseite von „Planet Zoo 2“ gibt es hier: KLICK!

Grauwolf-Trailer

Quelle: Pressemitteilung