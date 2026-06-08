Remothered: Red Nun’s Legacy – Gameplay-Trailer, Vorgänger aktuell kostenlos

Noch in diesem Jahr möchte das Entwicklerstudio Stormind Games „Remothered: Red Nun’s Legacy“ veröffentlichen. Während es noch keinen Release-Termin gibt, präsentierten die Entwickler jetzt erstmal den ersten Gameplay-Trailer.

Aktuell ist „Remothered: Tormented Fathers“ auf Steam (siehe hier) und „Remothered: Broken Porcelain“ auf GOG (siehe hier) kostenlos erhältlich.

In „Red Nun’s Legacy“ taucht ihr in eine Welt ein, in der nichts so ist, wie es scheint. Bei der Erkundung einer verlassenen Villa müsst ihr euren Verstand einsetzen, um beunruhigende Enthüllungen, Geheimnisse und eine verzerrte Realität zu überwinden und die Wahrheit hinter der Roten Nonne aufzudecken – und das alles, während ihr den unerbittlichen Stalkern entkommt, die es auf euch abgesehen haben.

Remothered: Red Nun’s Legacy – Features

Überlebe schreckliche Stalker: Stelle deinen Überlebensinstinkt auf die Probe, indem du dich vor den mörderischen Stalkern versteckst und ihnen entkommst – und in kritischen Momenten wehrst.

Eine Hommage an den Old-School-Horror: Spüre die Atmosphäre dieses herzlichen Liebesbriefs an die Third-Person-Survival-Horror-Abenteuer der Vergangenheit.

Nutze übersinnliche Kräfte: Retrokognition: Höre und erlebe Echos der Vergangenheit, die mit Objekten und Orten verbunden sind. Geheimnis in Spiegeln: Enthülle verborgene Wahrheiten und durchbrich hypnotische Illusionen in Spiegelbildern. Manipulation von Motten: Kontrolliere Schwärme von Motten, um befallene Nester zu zerstören und neue Wege durch die Umgebung freizulegen.

Erkunde eine detailreiche Welt: Finde Hinweise und wichtige Gegenstände in einer weitläufigen Spielwelt und löse Rätsel, um Zugang zu neuen Bereichen zu erhalten und der endgültigen Enthüllung näher zu kommen.

Enthülle die Geheimnisse des Cristo Morente: Erfahre die vergessene Geschichte des Klosters, der Wiege, in der der schreckliche Mythos der Roten Nonne seinen Anfang nahm.

Das Horrorspiel „Remothered: Red Nun’s Legacy“ erscheint für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Reihe ist hier zu finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung