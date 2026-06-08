Wo Long 2: Wings of Ember – Trailer zur Ankündigung

Mit „Wo Long 2: Wings of Ember“ werden KOEI TECMO Europe und Entwicklerstudio Team Ninja die Action-RPG-Reihe fortsetzten, die während der Zeit der Drei Königreiche spielt.

In der späten Östliche Han-Dynastie, als verschiedene Kriegsherren um die Vorherrschaft kämpften und die Helden der Drei Königreiche auftauchten, erhob sich ein Phönix aus den Feuern des Krieges als namenloser Champion, der auf riesigen Schlachtfeldern kämpft, die mit mächtigen Gegnern und furchterregenden Unholden bevölkert sind.

In diesem Vorläufer zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ müssen Spieler die hochentwickelte chinesische Kampfkunst beherrschen lernen. Damit erobern sie das Schlachtfeld der Drei Königreiche, das von monströsen Dämonen als auch berühmten Helden, die ihren Stempel in der Geschichte hinterlassen haben, überrannt wird.

„Wo Long 2: Wings of Ember“ soll im Frühjahr 2027 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zudem wird der Titel ab dem ersten Tag auch mit dem Xbox Game Pass verfügbar sein. Das Spiel enthält eine japanische und englische Sprachausgabe und Texte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung