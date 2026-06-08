Star Wars Zero Company – Release-Termin, Trailer und weiter Informationen

„Star Wars Zero Company“ ist ein rundenbasiertes Taktikspiel für PC und Konsolen. Das Spiel wird von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt. Publisher Electronic Arts hat jetzt verkündet, dass der Titel am 27. August 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint.

Star Wars Zero Company – PreOrder-Boni und Deluxe Edition

Vorbestellungen sind jetzt auf allen Plattformen möglich. Alle Vorbestellungen gewähren Zugriff auf das Kosmetik-Pack „Kristalliner Astromech”, das einen R3-Droiden, durchscheinende „kristalline” Astromech-Köpfe für die Droiden-Varianten R4 und R5 sowie für den erstmals in „Star Wars Zero Company“ erscheinenden Droiden BR-1 aus enthält.

Neben der Standard Edition gibt es auch eine Deluxe Edition, die zwei weitere einzigartige Kosmetik-Packs und fünf bemalte Waffen-Designs freischaltet, die von der Epoche der Klonkriege inspiriert wurden.

Story

Das visuelle Storytelling und das Gameplay des Spiels lassen Spieler in einen geheimen Konflikt eintauchen, der sich im Schatten der Klonkriege abspielt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik und Anführer der Kompanie Null. Kompanie Null ist ein unkonventioneller Trupp von Profis aus allen Teilen der Galaxis, darunter ein Klonsoldat, eine Mandalorianerin aus dem uralten Verminoth-Clan, eine Jedi-Padawan und mehr. Gemeinsam muss Kompanie Null Kundri Fathom, die Anführerin eines Separatisten-Kults namens Unendliche Spirale, aufhalten.

Gameplay

Im Den, der Operationsbasis der Kompanie Null, werden Agenten rekrutiert und verbessert, Anlagen aufgewertet, neue Ausrüstung erworben und am Holotisch die nächsten Missionen ausgewählt. Auf dem Schlachtfeld entwickeln Spieler Beziehungen zwischen vorgefertigten Charakteren und selbst erstellten Agenten und schalten zusätzliche Unterstützungsfähigkeiten frei, darunter Crosstraining-Vorteile, die Fähigkeiten und Werte verbessern. Spieler navigieren ihre Reise auf einer sich ständig verändernden Karte der Galaxis mit mehr als 150 Planeten, wo jede Entscheidung den Fortgang ihrer Reise verändern kann.

In „Star Wars Zero Company“ ist die Anpassung ein zentraler Aspekt des Spiels. Hawks und rekrutierte Agenten können aus acht bekannten „Star Wars“-Spezies erstellt werden: Devaronianer, Mensch, Neimoidianer, Ovissianer, Togruta, Twi’lek, Weequay und Zabrak. Stimmen, Outfits und viele andere Aspekte von Hawks sowie das Aussehen der Agenten können zusammen mit Spezialisierungen und Talenten im Laufe der Zeit angepasst werden. Spieler müssen ihre Agenten zusammenbringen und den bestmöglichen Trupp für die jeweilige Mission erstellen.

„Unser Team hat alles in Zero Company gesteckt, was wir an Star Wars lieben”, sagt Greg Foertsch, CEO und Creative Director von Bit Reactor. „Mutige Charaktere, starkes Storytelling, beeindruckende Schauplätze und die emotionale Tiefe hinter den Konflikten in Star Wars haben uns geholfen, ein Erlebnis zu schaffen, das das Taktikgenre durch eine Kombination von vielschichtigem Gameplay und filmischer Eleganz voranbringt. Wir haben gemeinsam mit Lucasfilm Games eine authentische Star Wars-Story mit einzigartigen neuen Charakteren, umfangreicher Charakteranpassung, einem neuen Schiff, Separatisten-Droiden und vielem mehr erschaffen, das durchgehend im Konflikt der Klonkriege verwurzelt ist.”

„Star Wars Zero Company bietet ein völlig neues Erlebnis in der Galaxis und für unsere Fans“, sagt Douglas Reilly, Vizepräsident und Geschäftsführer von Lucasfilm Games. „Es verbindet filmisches Storytelling mit strategischem Gameplay auf eine Weise, die für die Reihe frisch wirkt. Einige der interessantesten Geschichten entstehen aus neuen Perspektiven, und Zero Company beleuchtet die Klonkriege aus den tiefsten Schatten des Konflikts, durch eine völlig neue Linse, während es sich dennoch vollkommen authentisch für die den Fans bekannte Welt anfühlt.“

„Star Wars Zero Company“ wurde 2025 offiziell angekündigt (siehe hier). Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung