Castlevania: Belmont’s Curse erscheint im Oktober, neuer Trailer

Konami hat den Veröffentlichungstermin von „Castlevania: Belmont’s Curse“ bekannt gegeben. Das neue 2D-Action-Abenteuer im Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam. Die Nintendo Switch-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Rose Belmont kämpft gegen die Mächte Draculas

Für die Entwicklung arbeiten Konami und Evil Empire zusammen. Unterstützt wird das Projekt zudem vom Indie-Studio Motion Twin.

Die Handlung von „Castlevania: Belmont’s Curse“ spielt im Jahr 1499 in Paris und setzt 23 Jahre nach den Ereignissen von „Castlevania III: Dracula’s Curse“ an. Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont.

Midnight Edition und Vorbestellerboni

Neben der Standardausgabe erscheint auch die „Castlevania: Belmont’s Curse Midnight Edition“. Diese enthält neben dem Hauptspiel eine digitale Sound- und Artwork-Galerie mit 71 Musikstücken sowie mehrere zusätzliche Inhalte für das Spiel.

Dazu gehören die Outfits im Stil von Trevor Belmont und Sypha sowie das Relikt „Family’s Grace“. Die digitale und physische Midnight Edition bieten denselben Zusatzinhalt.

Wer eine beliebige Edition des Spiels vorbestellt oder vorab kauft, erhält als Bonus ein Outfit im Stil von Alucard für Rose Belmont.

Für Käufer der physischen Midnight Edition sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz weitere Extras geplant. Dazu zählen ein exklusives SteelBook sowie eine Premium-Tarotkarte von Rose Belmont mit Illustrationen von Katsuya Terada. Details zu teilnehmenden Händlern sollen später bekannt gegeben werden.

Neuer Trailer zeigt Umgebungen und Bosse

Der neue Trailer gewährt Einblicke in weitere Schauplätze sowie verschiedene Bossgegner. Außerdem sind Illustrationen des Manga-Künstlers Katsuya Terada zu sehen, der für das Projekt mehrere Artworks beigesteuert hat.

„Castlevania: Belmont’s Curse“ erscheint am 15. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam.

Quelle: Pressemitteilung