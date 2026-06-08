SEGA und Entwicklerstudio Creative Assembly haben auf der Summer Game Fest PC Gaming Show 2026 einen neuen Vorgeschmack auf „Total War: Warhammer 40,000“ gegeben und dabei Einblicke hinter die Kulissen der Entwickler mit neuen Gameplay aus der Entwicklung verbunden.

Unter anderem gibt es einen ersten Einblick in das Schlachten-Gameplay aus der Entwicklung, bei dem die Truppen des Astra Militarum auf der Karte „Zerstörte Schnellstraße“ – einem vom Krieg zerrütteten Abschnitt einer verschmutzten imperialen Welt – auf Orks treffen. Diese Karte soll das Ausmaß, die Zerstörung und die taktische Tiefe verdeutlichen, die Total Wars erste Schritte in diesem Setting ausmachen.

Außerdem wurde eine geschlossene Beta angekündigt, die noch dieses Jahr stattfinden soll. Auf der offiziellen Webseite des Spiels können sich interessierte Spieler dafür anmelden (siehe hier).

„Total War: Warhammer 40,000“ wurde letzten Dezember angekündigt (siehe hier) und soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr das Strategiespiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung