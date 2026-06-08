Crazy Taxi – SEGA bringt die Kultreihe 2027 zurück

SEGA bringt mit „Crazy Taxi: World Tour“ die bekannte Arcade-Rennspielreihe nach langer Pause zurück. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen sehen.

Die Entwicklung von „Crazy Taxi: World Tour“ wird von Kenji Kanno geleitet, dem Schöpfer des ursprünglichen „Crazy Taxi“. In dem Spiel erwartet euch eine storybasierte Kampagne, wie SEGA mitteilte.

Ihr übernehmt die Rolle von Axel, dessen Taxi von maskierten Schurken gestohlen wurde. Um die Täter zu finden, reist ihr durch verschiedene Länder und Städte, erledigt Missionen und stellt euch zahlreichen Herausforderungen.

Neben der Einzelspieler-Kampagne wird „Crazy Taxi: World Tour“ auch verschiedene Multiplayer-Modi bieten. Dabei tretet ihr entweder gegen Freunde oder gegen andere Fahrer aus aller Welt an.

Fünf Städte und zahlreiche neue Inhalte

SEGA verspricht mehrere neue Schauplätze, die sich über fünf unterschiedliche Städte erstrecken. Jede Region soll eigene Missionen und Herausforderungen bieten.

Darüber hinaus erwarten euch neue Fahrzeuge und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Freischaltbare Inhalte erlauben es, das eigene Taxi individuell zu gestalten und den persönlichen Fahrstil zu unterstreichen.

Klassischer Arcade-Modus für Serienfans

Wer die ursprünglichen Spiele kennt, darf sich außerdem auf einen klassischen Modus freuen. Dieser orientiert sich am Arcade-Spielgefühl der ersten Teile und soll die bekannte Mischung aus Tempo, Zeitdruck und riskanten Fahrmanövern zurückbringen.

„Crazy Taxi: World Tour“ erscheint 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Quelle: Pressemitteilung