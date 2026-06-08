Serious Sam: Shatterverse – Trailer und Playtest-Anmeldungen

Das Entwicklerstudio Behaviour Interactive hat jetzt die Steam-Playtest-Anmeldungen für „Serious Sam: Shatterverse“ gestartet. Spieler auf Steam sind eingeladen, gemeinsam mit den Entwicklern an einem frühen Playtest teilzunehmen.

Bei „Serious Sam: Shatterverse“ handelt es sich um einen Koop-First-Person-Shooter mit Roguelite-Elementen. Bis zu fünf Spieler können sich zusammenschließen und sich gemeinsam durch ständig verändernde Universen kämpfen, mächtige Boni kombinieren, die Regeln mit Modifikatoren verbiegen und sich den tödlichsten Streitkräften von Sams unerbittlichem Erzfeind Mental stellen.

Devolver Digital und Behaviour Interactive wollen „Serious Sam: Shatterverse“ noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Webseite zu „Serious Sam“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung