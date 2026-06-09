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Starseeker: Astroneer Expeditions – Neuer Trailer

von Marcel Schmidt
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Zum nahenden Start der Early Access-Phase von „Starseeker: Astroneer Expeditions“ veröffentlichten Devolver Digital und Entwicklerstudio System Era Softworks einen neuen Trailer. Das Koop-Weltraumabenteuer geht am 11. Juni 2026 in die Early Access-Phase auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

In dem Trailer präsentiert Captain Jupiter, Kommandant der ESS Starseeker, einen neuen Einblick in das kooperative, interplanetarische Abenteuer voller Entdeckungen. Der Captain gewährt einen frischen Blick auf Kämpfe, Erkundung, Terraforming, Fortbewegung, Astronauten-Anpassung und mehr.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Starseeker: Astroneer Expeditions“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

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