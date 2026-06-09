Solar Punk – Launch-Trailer

Gestern erschien das Survival-Crafting-Game „Solarpunk“ für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Passend veröffentlichten Publisher rokaplay und Entwicklerstudio Cyberwave den obligatorischen Launch-Trailer.

„Solarpunk“ lädt Spieler dazu ein, hoch über den Wolken ein friedliches Leben in einer lebendigen Welt zu gestalten, die von erneuerbaren Energien angetrieben wird – egal, ob im Einzelspielermodus oder gemeinsam mit anderen Spielern im Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Das von zwei Entwicklern geschaffene, gemütliche Überlebensabenteuer bietet eine Mischung aus Landwirtschaft, Handwerk, Automatisierung, Luftschiff-Erkundungen und dem Bau von Basen in luftiger Höhe.

Solar Punk – Features

Gemeinsam oder allein – Ein entspanntes Singleplayer-Erlebnis oder gemütliche Koop-Spielen mit Freunden.

Ein Heim im Himmel – Ressourcen sammeln und einen schwebenden Unterschlupf ganz nach den eigenen Vorstellungen entwerfen.

Gemütliche Landwirtschaft und Produktion – Lebensmittel anbauen, Geräte herstellen und einfache Systeme im eigenen Tempo automatisieren.

Erneuerbare Energien – Sonne, Wind und Wasser nutzen, um die eigene Welt nachhaltig und effizient mit Energie zu versorgen.

Mit dem Luftschiff auf Entdeckungsreise – Ein eigenes Luftschiff bauen und zwischen weit entfernten Inseln durch die Wolken gleiten.

Die Webseite von „Solarpunk“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung