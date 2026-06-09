Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers – CRPG angekündigt

Publisher Kwalee und Entwicklerstudio FLYOS haben vor kurzem „Vampire the Masquerade – Eternal Whispers“ angekündigt. Wie der Name schon verrät, ist das Spiel im „World of Darkness“-Universum angesiedelt und soll für PC erscheinen.

Die Spieler finden sich in einem düsteren, modernen Montreal wieder, das von politischen Intrigen, verborgenen Geheimnissen und persönlichem Entsetzen geprägt ist. Montreal hat sich verändert. Der Sabbat ist verschwunden. Neue Mächte herrschen aus dem Schatten. Alte Loyalitäten sind unter Neonlichtern, verlassenen Kathedralen und den Ruinen vergessener Glaubensrichtungen zerfallen.

Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Gabe, ein Vampir, der aus jahrzehntelangem Winterschlaf erwacht ist – mit bruchstückhaften Erinnerungen und einer Vergangenheit, die tiefer begraben liegt als die Toten. Geleitet von Sam, einem widerwilligen Thin-Blood, entwickelt sich das, was als Jagd nach einem abtrünnigen Ghul beginnt, zu einer gefährlichen Verschwörung, die mit dem Tempel der Ewigen Flüstern verbunden ist, einer riesigen unterirdischen Kathedrale, die zu Ehren eines verbotenen Glaubens erbaut wurde.

Während Spieler das Geheimnis um die vergessene Vergangenheit ergründen, decken Sie beunruhigende Wahrheiten über den Sabbat auf. Gabes Befreiung setzt vergessene Kräfte in Bewegung, während etwas Uraltes noch immer unter der Stadt verborgen liegt – ein Geheimnis, das die Untoten-Gesellschaft von Montreal für immer neugestalten könnte. Je tiefer Gabe in seine Verbindung zum Tempel der Ewigen Flüstern eintaucht, desto mehr entwirrt er die Dunkelheit, die in ihm selbst verborgen liegt.

Jedes Gespräch, jedes Bündnis, jeder Verrat und jede Gewalttat prägen den Verlauf der Geschichte. Die Entscheidungen der Spieler prägen Beziehungen, decken verborgene Wahrheiten auf und beeinflussen, wie die Welt auf sie reagiert. Verpatzte Verhandlungen, gebrochene Versprechen, übersehene Hinweise und unüberlegte Entscheidungen halten dabei den Fortgang der Handlung nicht auf, sondern verändern den Handlungsverlauf und eröffnen neue Konsequenzen, Spannungen und Wege durch die Geschichte.

„Ich spiele das Tabletop-Rollenspiel ‚Vampire: The Masquerade‘ seit mehr als 25 Jahren. Das Universum, seine Themen und die Geschichten, die es hervorbringt, haben mich fast mein ganzes Leben lang begleitet. Diese Leidenschaft hat mich schließlich dazu gebracht, „Vampire: The Masquerade – CHAPTERS“ zu entwickeln, unsere narrative Brettspieladaption der Lizenz, und wurde später zur treibenden Kraft hinter „Vampire: The Masquerade – ETERNAL WHISPERS“, sagte Gary Paitre, Mitbegründer und Creative Director bei Flyos.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung