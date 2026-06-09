The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo bringt den N64-Klassiker auf Switch 2

Nintendo hat die Rückkehr eines seiner bekanntesten Spiele angekündigt. „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ erscheint 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Ankündigung erfolgte zusammen mit einem ersten Teaser, der allerdings keine Details zum Spiel verrät.

Weitere Informationen zu Umfang, technischen Verbesserungen und einem konkreten Veröffentlichungstermin stehen derzeit noch aus. Auch zu möglichen Gameplay-Anpassungen oder neuen Inhalten gibt es bislang keine Angaben.

„The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ erschien ursprünglich 1998 für Nintendo 64 und gehört zu den bekanntesten Teilen der Reihe.

„The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ erscheint 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Quelle: Nintendo