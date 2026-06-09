Xenoblade Genesis – Neuer Serienableger erscheint 2027 für Switch 2

Nintendo hat mit „Xenoblade Genesis“ einen neuen Teil der „Xenoblade“-Reihe angekündigt. Das Rollenspiel soll 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Neuanfang für die bekannte Rollenspielreihe

Mit „Xenoblade Genesis“ erhält die Reihe einen neuen Ableger. Laut der Ankündigung soll das Spiel einen Neuanfang für das Franchise darstellen. Konkrete Details zum Inhalt, zur Spielwelt oder zu den Spielmechaniken wurden bislang nicht genannt.

Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt

Derzeit beschränken sich die offiziellen Informationen auf den Titel und das geplante Veröffentlichungsjahr. Nintendo hat angekündigt, weitere Details zu „Xenoblade Genesis“ zu einem späteren Zeitpunkt bekanntzugeben.

Der Trailer stellt eine Welt vor, die von der Energie Anima geprägt wird. Ritter nutzen besondere Steine, die mit dieser Kraft verbunden sind. Zudem werden eine Ritterakademie, Drachen, religiöse Motive und ein Konflikt um einen besiegten Gott angedeutet. Auffällig ist außerdem die Erwähnung einer Welt mit sechs Sonnen.

Quelle: Nintendo