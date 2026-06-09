Xenoblade Chronicles auf Switch 2 – Trilogie erhält technische Verbesserungen

Nachdem „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“ Anfang des Jahres für die Nintendo Switch 2 erschienen ist, bringt Nintendo nun auch die drei Hauptteile der Reihe auf die aktuelle Konsole. Lange müssen Fans zudem nicht auf Nachschub warten, denn mit „Xenoblade Chronicles: Genesis“ wurde bereits ein neuer Ableger für das kommende Jahr angekündigt.

Technische Verbesserungen auf Nintendo Switch 2

Die neue Version von „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ nutzt die zusätzliche Leistung der Nintendo Switch 2. Auf kompatiblen Fernsehern wird eine Auflösung von bis zu 4K unterstützt. Im Handheld-Modus läuft das Rollenspiel in Full-HD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Zusätzliche Inhalte und neue Funktionen

Neben den technischen Verbesserungen enthält die Nintendo Switch 2 Edition mehrere neue Inhalte. Dazu gehört ein besonders schnelles Fahrzeug, das die Fortbewegung durch die Spielgebiete erleichtert. Zusätzlich stehen neue Renn-Modi zur Verfügung, in denen ihr spielinterne Belohnungen freischalten könnt.

Des Weiteren erwarten euch neue Ausrüstungsdesigns sowie neu vertonte Harmoniegespräche. Wer bereits „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ für Nintendo Switch besitzt, kann über ein digitales Upgrade-Pack auf die Nintendo Switch 2 Edition wechseln.

Neue Inhalte für „Xenoblade Chronicles 2“ und „Xenoblade Chronicles 3“

Auch die Nintendo Switch 2 Editionen von „Xenoblade Chronicles 2“ und „Xenoblade Chronicles 3“ erhalten zusätzliche Inhalte.

In „Xenoblade Chronicles 2“ können Klingen erstmals direkt in den Action-Kämpfen gesteuert werden. Darüber hinaus erwartet euch eine neue seltene Klinge samt zusätzlicher Klingenmission. Für Pyra und Mythra stehen außerdem neue Charakterdesigns zur Verfügung.

Die Switch 2-Version von „Xenoblade Chronicles 3“ wird um neue Verteidigungskämpfe gegen Gegnerwellen erweitert. Hinzu kommen ein neuer Held mit eigener Heldenmission sowie zusätzliche vertonte Sequenzen.

Release-Termine

Neben den digitalen Veröffentlichungen werden die Spiele auch als physische Versionen in den Handel kommen. Die aktuellen Veröffentlichungstermine sehen wie folgt aus:

„Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition“ ist ab sofort digital erhältlich. Besitzer der Nintendo-Switch-Version können über ein Upgrade-Pack für 9,99 Euro auf die Nintendo Switch 2 Edition wechseln. Die physische Version erscheint am 30. Juli 2026.

„Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition“ erscheint am 30. Juli 2026 digital. Die physische Version folgt am 1. Oktober 2026. Das Upgrade-Pack wird für 9,99 Euro angeboten.

„Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition“ folgt am 3. Dezember 2026 digital und physisch. Auch hier kostet das Upgrade-Pack 9,99 Euro.

Quelle: Nintendo