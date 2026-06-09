Fire Emblem: Fortune’s Weave – Erster Trailer und Release-Termin

Mit „Fire Emblem: Fortune’s Weave“ hat Nintendo einen neuen Teil der Strategie-Rollenspielreihe angekündigt. Das Abenteuer erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 und zeigt sich in einem ersten Trailer.

Vier Helden mit eigenen Zielen

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Cai, Dietrich, Theodora und Leda. Cai ist ein junger Mann, der seinen Vater aus dem Gefängnis befreien möchte. Der erfahrene Schwertkämpfer Dietrich sucht ständig nach stärkeren Gegnern, während Königin Theodora versucht, einen lang gehegten Traum ihres Heimatlandes zu verwirklichen. Leda hingegen wird von ihrem Wunsch nach Rache angetrieben.

Die Geschichte verknüpft die Wege der vier Figuren und führt sie durch die „Heroenspiele“, in denen sie sich zahlreichen Herausforderungen stellen müssen.

Hauptstadt Dagsion als Dreh- und Angelpunkt

Zwischen den Gefechten könnt ihr die Straßen der Hauptstadt Dagsion erkunden. Dort lassen sich neue Techniken auf dem Übungsplatz erlernen und Beziehungen zu anderen Charakteren aufbauen. Durch geschmiedete Allianzen können zusätzliche Begleiter für die eigene Gruppe gewonnen werden.

Außerhalb der Stadtmauern warten weitere Gebiete, in denen ihr Erfahrung sammeln und eure Einheiten auf kommende Schlachten vorbereiten könnt.

Sonderausgabe mit Steelbook und Artbook

Neben der Standardversion erscheint auch die Sonderausgabe „Fire Emblem: Fortune’s Weave – Dagdanische Edition“. Diese enthält eine Steelbook-Hülle, Artwork-Karten der Charaktere, ein Poster der Weltkarte von Dagda sowie ein Artwork-Buch.

„Fire Emblem: Fortune’s Weave“ erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Quelle: Nintendo