Kingdom Hearts 4 – Neuer Trailer samt Gameplay nach jahrelanger Funkstille

Square Enix hat einen neuen Trailer zu „Kingdom Hearts IV“ veröffentlicht und damit erstmals seit langer Zeit neue Einblicke in das kommende Action-RPG gewährt. Nachdem der Titel bereits im April 2022 angekündigt wurde, blieb es über Jahre hinweg weitgehend ruhig um den nächsten Hauptteil der Reihe.

Erstes größeres Lebenszeichen seit 2022

Bei der Ankündigung vor mehr als vier Jahren stellte Square Enix erstmals Quadratum vor, eine geheimnisvolle Stadt, die sich optisch deutlich von vielen bisherigen Schauplätzen der Reihe unterscheidet. Zudem wurde bestätigt, dass Sora erneut die Hauptrolle übernimmt und seine Geschichte nach den Ereignissen von „Kingdom Hearts III“ fortgesetzt wird.

Der neue Trailer

Der neue Trailer gewährt einen Blick auf Charaktere, denen Sora in Quadratum begegnet. Darüber hinaus sind weitere Szenen aus der Spielwelt und vom Gameplay zu sehen. Konkrete Details zur Handlung nennt das Unternehmen weiterhin nicht.

Neben dem neuen Trailer bestätigte Square Enix, dass „Kingdom Hearts IV“ für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Weitere Informationen zum Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Release-Termin von „Kingdom Hearts IV“ wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Quelle: Pressemitteilung