Kingdom Hearts IV – Square Enix und Disney kündigen Fortsetzung an

Die „Kingdom Hearts“-Reihe wird fortgesetzt, wie Square Enix und Disney im Rahmen der Feier des 20. Jubiläums der Serie ankündigten. Das erste Spiel der Reihe erschien in Japan im März 2002 für die PlayStation 2. In den Jahren nach der Veröffentlichung folgten nicht nur Fortsetzungen, sondern auch verschiedene Spin-Offs sowie mobile Ableger.

Mit der Ankündigung zu „Kingdom Hearts IV“ veröffentlichten die beiden Unternehmen einen ersten Cinematic-Trailer. Im Trailer erscheint Sora mit einem neuen Look und kämpft gegen einen gigantischen Boss. Gleichzeitig wird die Metropole namens „Quadratum“ kennen, die erstmals in einer realistischen Welt liegt. Wie Square Enix weiter mitteilte, kehren Soras Verbündete Donald und Goofy zurück. Außerdem wird mit Strelitzia ein neuer Charakter eingeführt.

Der Trailer zeigt auch das kommende Mobile-Game „Kingdom Hearts Missing-Link“, das für iOS- und Android-Geräte erscheinen wird. Des Weiteren wird das finale Kapitel von „Kingdom Hearts Dark Road“ gezeigt, das im August 2022 als kostenloses Update der App „Kingdom Hearts Union χ Dark Road“ hinzugefügt wird.

„Wir freuen uns, das 20. Jubiläum der Reihe mit der Ankündigung von zwei neuen Kingdom Hearts-Spielen zu feiern“, sagt Ichiro Hazama, Brand Manager der Kingdom Hearts-Reihe. „Wir möchten uns bei den Fans für ihre Unterstützung über die Jahre bedanken. Wir können es kaum erwarten, ihnen zu zeigen, was die Zukunft für Sora bereithält.“

„Sora ist ein Disney-Videospielheld wie kein anderer. Er hat einen Platz in den Herzen des Teams und in den Herzen der Fans in aller Welt. Es war uns eine Ehre, zwei Jahrzehnte lang mit Tetsuya Nomura und seinem Team an diesen Geschichten über Erkundung, Mut und Freundschaft gearbeitet zu haben“, sagt Nana Gadd, Director bei Walt Disney Games. „Dieser Einblick in Soras nächstes Abenteuer ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

Wann „Kingdom Hearts IV“ erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung