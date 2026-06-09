Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – Termin und Trailer des Switch 2-Bundles

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die HD-Remaster der klassischen RPGs „Final Fantasy X“ und „Final Fantasy X-2“ als digitales Bundle exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Die genaue Veröffentlichung findet am 23. Juli 2026 statt.

„Final Fantasy X“, das in diesem Jahr sein 25‑jähriges Jubiläum seit der Erstveröffentlichung in Japan feiert, erzählt die Geschichte des Blitzballspielers Tidus, der das junge und schöne Medium Yuna auf ihrer Mission begleitet, die Welt Spira vor einem endlosen Kreislauf der Zerstörung durch die kolossale Bedrohung namens „Sin“ zu bewahren.

„Final Fantasy X-2“ kehrt zwei Jahre nach Einkehr der Ewigen Stille in die Welt Spira zurück. Yuna wird, nachdem ihr ein geheimnisvolles und doch bekanntes Bild in einem Sphäroiden gezeigt wurde, zu einer Sphäro-Hunterin und begibt sich mit ihren Begleiterinnen Rikku und Paine auf die Suche nach Antworten.

Im Nintendo eShop sind digitale Vorbestellungen bereits möglich (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung