Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt – Release-Termin und Trailer

Einen Monat nach der Ankündigung von „Dragon Quest Monsers: Die welkende Welt“ verkündete Square Enix schon den Release-Termin. So erscheint der neuste Teil der „Dragon Quest Monsters“-Reihe am 03. Dezember 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In dem RPG könnt ihr euch mit zahlreichen Monstern aus der „Dragon Quest“-Reihe anfreunden, sie trainieren, miteinander kreuzen und für euch kämpfen zu lassen. Es soll eine umfangreiche Auswahl von über 500 neuen und beliebten Monstern geben. Hinzu kommt eine verbesserte Grafik sowie eine fesselnde Geschichte um die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera. Die beiden begeben sich auf eine Reise, um die Welt von Immerwelk wieder zum Leben zu erwecken. Vorkenntnisse der Reihe sind für den Einstieg nicht erforderlich.

Vorbestellungen von „Dragon Quest Monsers: Die welkende Welt“ sind ab sofort möglich und digitale Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 sowie Nintendo Switch starten zu einem späteren Zeitpunkt. Der Frühkauf-Bonus beinhaltet das „Abenteuer-Starthilfe-Set“, bestehend aus 10 Portionen Monstermampf, 3 Reichmacher, und 5 Talentsamen.

Quelle: Pressemitteilung