Muramasa: Revenant Blades – Vanillaware-Klassiker kehrt 2027 zurück, erstmals auch für PC

Mit „Muramasa: Revenant Blades“ erhält der Vanillaware-Klassiker eine umfassend überarbeitete Neuauflage für moderne Plattformen, wie Publisher Marvelous heute mitteilte. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen sehen.

Neuauflage eines Action-RPG-Klassikers

Das ursprüngliche „Muramasa“ erschien 2009 für die Wii und wurde 2013 als „Muramasa Rebirth“ für die PlayStation Vita neu veröffentlicht. Mit „Muramasa: Revenant Blades“ kehrt das Action-RPG nun auf aktuelle Plattformen zurück.

Die Neuauflage wurde technisch überarbeitet und bietet Unterstützung für Auflösungen bis 4K. Darüber hinaus kündigen die Entwickler Anpassungen am Kampfsystem, neue Waffenmechaniken sowie zusätzliche Spielmodi und Gameplay-Optionen an. Erstmals wird das Spiel zudem mit einer vollständigen englischen Sprachausgabe veröffentlicht.

Sechs Geschichten von Beginn an verfügbar

Die Handlung spielt in einem von japanischen Legenden inspirierten Setting. Im Mittelpunkt stehen die Schwerter des Schmieds Senji Muramasa. Die Klingen verleihen ihren Besitzern große Macht, treiben sie jedoch zugleich in den Wahnsinn. Während verschiedene Fraktionen um die Waffen kämpfen, breiten sich Dämonen und andere übernatürliche Bedrohungen im Land aus.

Ihr könnt im Spiel die Geschichten von sechs unterschiedlichen Charakteren erleben. Neben Momohime und Kisuke, den beiden Hauptfiguren des Originals, sind auch Okoi, Gonbe, Arashimaru und Rajaki enthalten. Alle sechs Handlungsstränge stehen von Beginn an zur Verfügung und können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden.

„Muramasa: Revenant Blades“ erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam. Damit veröffentlicht Vanillaware erstmals einen seiner Titel offiziell für den PC. Darüber hinaus wird die Neuauflage erstmals eine vollständige englische Sprachausgabe bieten.

Quelle: Pressemitteilung