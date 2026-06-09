Final Fantasy Resonance – Release-Termin, Trailer und mehr

„Final Fantasy Resonance“ wird das erste HD-2D-Spiel der „Final Fantasy“-Reihe und soll eine Hommage an das klassische und morderne „Final Fantasy sein. Es basiert auf dem ersten handlungsbogen des Mobile-Games „Final Fantasy Brave Exvuis“ und wurde von Grund auf überarbeitet, um ein vollwertiges RPG-Erlebnis zu bieten.

Als Spieler erwarten euch strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem mit modernem Touch, die Rückkehr von Chocobos, Espern und Luftschiffen sowie Auftritte beliebter „Final Fantasy“-Charaktere wie Cloud, Tidus und dem Krieger des Lichts – alles in HD‑2D‑Optik.

Final Fantasy Resonance – Story

Das Leben der Bewohner von Grandshelt im Königreich der Ritter ist friedlich und von der Macht der Kristalle gesegnet. Rain, der Kommandant des Luftschiff-Geschwaders, besucht auf königlichen Erlass hin zusammen mit seinem Kindheitsfreund und stellvertretendem Kommandanten Lasswell den Erdschrein, um den Grund für die Schwächung seiner magischer Barriere zu ermitteln.

Als sie die innerste Kammer des Schreins erreichen, treffen die zwei auf einen geheimnisvollen Mann in schwarzer Rüstung. Rain und Lasswell werden von seiner überwältigenden Macht besiegt und der Erdkristall wird vor ihren Augen zerschmettert.

Obwohl Rain und Lasswell mit dem Leben davonkommen, wurde ihr Luftschiff zerstört und ihre Kameraden wurden getötet.

Als Rain und Lasswell zurückkehren, wird Grandshelt von dem Mann in schwarzer Rüstung angegriffen: Veritas der Finstere. Sie schaffen es, den König zu retten, doch erleiden erneut eine vernichtende Niederlage.

Um die in der Welt verstreuten, verbleibenden Kristalle zu beschützen, begeben Rain und Lasswell sich zusammen mit Fina, einem geheimnisvollen Mädchen, das sie in Grandshelt kennengelernt haben, auf die Jagd nach Veritas dem Finsteren.

Release-Termin und Editionen

Die Veröffentlichung von „Final Fantasy Resonance“ erfolgt bereits am 22. Oktober 2026 für PC (Steam und Microsoft Store), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Neben der Standard Edition wird Square Enix auch eine Deluxe Edition anbieten, die das Basisspiel sowie In-Game-Gegenstände enthält. Darüber hinaus erscheint eine Collector’s Edition, die das Basisspiel und die Boni der Digital Deluxe Edition sowie vier exklusive physische Extras enthält, darunter ein Artbook, den Soundtrack und eine besondere „Final Fantasy Trading Card Game“-Promokarte.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung