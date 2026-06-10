Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Trailer und Switch 2-Version

Mit „Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ erhält das Rollenspiel eine umfangreiche Erweiterung. Der Name dürfte Fans der Reihe bekannt vorkommen, denn bereits der erste Teil wurde seinerzeit um die Erweiterung „Dark Arisen“ ergänzt. Neben einer neuen Region erwarten euch diesmal zusätzliche Herausforderungen, neue Ausrüstung und weitere Möglichkeiten zur Charakteranpassung. Gleichzeitig erscheint das Action-Rollenspiel erstmals auch für Nintendo Switch 2.

Reise in die nördliche Region Norgan

In „Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ verschlägt es die Erweckten in die verlassene Region Norgan. Dort treffen sie auf die geheimnisvolle Eir und gehen gemeinsam den Spuren eines unsterblichen gefallenen Drachen nach. Während der Reise können vergessene Relikte entdeckt und untersucht werden, die den Zugang zu neuen Waffen und Fähigkeiten ermöglichen.

Mit der Erweiterung halten außerdem zwölf sogenannte Lost Rites Verlies-Herausforderungen Einzug. Die vom Pfadfinder entworfenen Prüfungen sollen die Fähigkeiten der Erweckten auf die Probe stellen und belohnen erfolgreiche Absolventen mit seltenen Ausrüstungsgegenständen, die einst früheren Erweckten gehörten.

Darüber hinaus erweitert Capcom die Charaktererstellung um zusätzliche Optionen. Neue Frisuren und Tattoos sollen noch mehr Möglichkeiten bieten, den eigenen Helden individuell zu gestalten.

Zwei große Updates vor dem Erweiterungsstart

Noch vor der Veröffentlichung von „Dark Arisen“ erhält das Hauptspiel zwei umfangreiche Updates. Das erste Update erscheint am 9. Juni 2026 und verbessert die Schnellreise durch die Einführung des Ewigen Reisesteins. Zusätzlich verspricht Capcom weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit.

Ein zweites Update folgt Ende August 2026. Dieses soll unter anderem die Bildrate verbessern, zusätzliche Speicherplätze hinzufügen und weitere Optimierungen an den bereits eingeführten Komfortfunktionen vornehmen.

„Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ erscheint am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Besitzer des Basisspiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC können die Erweiterung alternativ auch separat als DLC erwerben.

Quelle: Pressemitteilung