Lords of the Fallen 2 – Trailer kündigt Version für Switch 2 an

Das Team von CI Games hat im Zuge der letzten Nintendo Direct-Präsentation „Lords of the Fallen 2“ für Nintendo Switch 2 angekündigt. Die Veröffentlichung des Soulslike-Action-RPG soll im Herbst 2026 für Nintendo Switch 2, PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erfolgen. Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht.

Die Switch 2-Version strebt eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde an. Durch den Einsatz der Nanite- und Lumen-Technologie erzielt das Spiel dank einer technischen Abstimmung zwischen dem Entwicklungsteam, Epic und Nintendo Modelle mit höherer Polygonanzahl, eine vollständig dynamische globale Beleuchtung sowie weitere maßgeschneiderte Optimierungen.

„Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, dass die für Lords of the Fallen II typische düstere Fantasy-Welt und die rasanten, brutalen Kämpfe nahtlos auf die Nintendo Switch 2 übertragen werden, und wir sind sehr zufrieden damit, wie das Spiel derzeit aussieht und sich spielt“, sagt Game Director James Lowe. „Dies ist das erste Mal, dass Nintendo-Spieler die Reiche von Axiom und Umbral erkunden werden, und diese neuen Träger der Lampe verdienen es, das Spiel in bestmöglicher Qualität auf einer großartigen Plattform zu erleben. Dank der Arbeit des Teams und der Unterstützung von Nintendo und Epic sind wir zuversichtlich, dass dies eine fantastische Möglichkeit sein wird, Lords of the Fallen II zu spielen.“

Die Webseite von „Lords of the Fallen 2“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung