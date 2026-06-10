Kingdom Hearts Collection 1-3 – Termin und Trailer der Sammlung

Mit „Kingdom Hearts Collection 1-3“ veröffentlicht Square Enix ein All-in-One-Bundle für Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Sammlung umfasst Spiele, die alle nativ (nicht über die Cloud) auf Konsolen der aktuellen Generation verfügbar sind. Das Paket erscheint am 08. Oktober 2026 für die genannten Plattformen.

Die Spiele sind einzeln oder zusammen als Bundle für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und XBOX Series X/S erhältlich. Außerdem wird Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- nativ auf Nintendo Switch verfügbar sein.

Kingdom Hearts Collection 1-3 (physisch und digital)

Alle Spiele aus den Bundles Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC).

Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- (nur digital) Kingdom Hearts FINAL MIX Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts II FINAL MIX Kingdom Hearts 358/2 Days (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung) Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX Kingdom Hearts Re:coded (HD-Zwischensequenz-Zusammenstellung)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (nur digital) Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts χ Back Cover (Film) Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep

Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) (nur digital) Kingdom Hearts III Kingdom Hearts Re Mind (DLC)



Spieler, die bestimmte Titel kaufen, erhalten plattformexklusive In‑Game‑Items, die als Teil der Spielinhalte enthalten sind:

Nintendo Switch 2: Wer die digitale oder physische Version von „Kingdom Hearts Collection [I~III]“ oder die digitale Version von „Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)“ erwirbt, erhält das „Lange Nacht“-Schlüsselschwert.

PlayStation 5: Wer die digitale oder physische Version von „Kingdom Hearts Collection [I~III]“ oder die digitale Version von Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) erwirbt, erhält das “Mitternachtsblau”-Schlüsselschwert.

XBOX Series X/S: Wer die digitale Version von Kingdom Hearts Collection [I~III] oder die digitale Version von Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) erwirbt, erhält das “Phantomgrün”-Schlüsselschwert.

Digitale Vorbestellungen für PlayStation 5 und XBOX Series X|S beinhalten zudem einen 48‑stündigen Early Access für „Kingdom Hearts Collection [I~III]“ sowie Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC).

Spieler, die digitale Versionen der Spiele auf Nintendo Switch (Cloud-Version), PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, erhalten 50% Rabatt auf digitale Vorbestellungen und digitale Käufe nach der Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Besitzer einer Nintendo Switch (Cloud-Version) können ihre Speicherdaten auf die Nintendo Switch 2 übertragen; für andere Plattformen wird die Übertragung von Speicherdaten jedoch nicht unterstützt.

Kingdom Hearts III + Re Mind – Demo für Switch 2

Zu guter Letzt hat Square Enix eine Demo-Version von „Kingdom Hearts III + Re Mind“ auf Nnintendo Switch 2 veröffentlicht, die zwei Abschnitte des Spiels umfasst:

Den Anfang des Spiels bis zu den ersten Abschnitten von Olympus, der Welt, die von Disneys „Hercules“ inspiriert ist. Die Speicherdaten aus diesem Abschnitt können bei Veröffentlichung des Spiels übernommen werden.

Vom Anfang bis zur Mitte von Toy Box World, der Welt, die von Disneys und Pixars „Toy Story“ inspiriert ist. Speicherdaten aus diesem Abschnitt können bei Veröffentlichung nicht ins Spiel übernommen werden.

Die offizielle Webseite von „Kingdom Hearts“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über die diversen Spiele gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung