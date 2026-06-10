Tales of Eternia Remastered für PC und Konsolen angekündigt

„Tales of Eternia Remastered“ ist eine verbesserte Version des Action-RPGs aus dem Jahr 2000. Die neue Version soll dieselbe emotionale Erzählweise und das Gameplay wie das Original, ergänzt durch zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie überarbeitete Grafik. Spieler erleben Kämpfe mit dem Aggressive Linear Motion Battle System, kombinieren mächtige Artes und koordinieren ihre Gruppenmitglieder, um Gegner in 2D-Gefechten zu besiegen.

Im Bereich Benutzerfreundlichkeit kommen Funktionen wie Zielmarkierungen auf der Karte, die Möglichkeit, Gegnerbewegungen zu deaktivieren sowie ein Hochgeschwindigkeitsmodus während automatischer Kämpfe. Dadurch soll die Reise sowohl für Neueinsteiger als auch für Rückkehrer angenehmer werden. Zusätzlich können Spieler jederzeit zwischen der überarbeiteten und der ursprünglichen Grafik- und Sounddarstellung wechseln.

Das Spiel entsendet die Spieler auf ein Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted. Deren Leben ändert sich schlagartig, als sie einem geheimnisvollen Mädchen begegnen, das eine unbekannte Sprache spricht. Während sie versuchen, ihre Identität zu entschlüsseln, entdecken sie, dass der „Große Fall“ bevorsteht – eine drohende Kollision der beiden Welten, die ihre Existenz gleichermaßen bedroht.

Bandai Namco Entertainment Europe „Tales of Eternia Remastered“ am 16. Oktober 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen. Eine physische Edition wird für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung