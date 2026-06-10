Onimusha: Way of the Sword – Switch 2-Version bestätigt

Das japanische Schwertkampf-Action-Spiel „Onimusha: Way of the Sword“ wird im September 2026 nicht nur für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen, sondern auch für die Nintendo Switch 2. Dies hat Capcom vor kurzen bekannt gegeben.

Das Spiel kann bereits im Nintendo eShop vorbestellt werden und wird eine exklusive Bewegungssteuerung auf der Switch 2 bieten. Diese Eingabemöglichkeit nutzt die Joy-Con-Controller und bietet eine intuitive Möglichkeit, die Schwertkämpfe des Titels zu genießen und andere Aktionen im Spiel auszuführen, wie zum Beispiel das Zielen mit dem Bogen.

Das Dark-Fantasy-Abenteuer folgt der Geschichte von Miyamoto Musashi, einem jungen Samurai, dessen Legende in die japanische Geschichte eingegangen ist, während er gegen monströse Genma kämpft, die im Kyoto der Edo-Zeit einfallen. Mit dem mystischen Oni-Handschuh bewaffnet, werden die Spieler Kräfte jenseits menschlicher Grenzen einsetzen, um Kreaturen aus der Unterwelt in fesselnden Kämpfen zu besiegen, die Tiefe mit Intensität verbinden.

„Onimusha: Way of the Sword“ erscheint am 25. September 2026 für alle genannten Plattformen. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung