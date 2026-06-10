Shroom and Gloom – Neue Demo und Trailer

Bei „Shroom and Gloom“ handelt es sich um ein First-Person-Roguelike-Deckbau-Abenteuer von Entwickler Team Lazerbeam. Die Entwickler haben jetzt zusammen mit Devolver Digital verkündet, dass das Spiel diesen Sommer (im 3. Quartal) in die Early Access-Phase gehen soll. Einen offiziellen Release-Termin konnte aber noch nicht genannt werden. Dafür erhielt aber die Demo-Version ein Update.

Shroom and Gloom – Demo-Update Highlights:

Komplett überarbeitete Erkundungsmechaniken, die eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten bieten, mit der pilzigen Welt und den darin lebenden Kreaturen zu interagieren!

Ein neues Prolog-Kapitel, das neue Mechaniken vorstellt und die Kulisse vorbereitet! Sowie jede Menge neue Musik und Soundeffekte!

Je tiefer du vordringst, desto stärker werden die Gegner!

Erweiterte Shop-Sortimente für ein noch erfüllenderes Einkaufserlebnis!

Verbesserte Karte!

Aktualisierter Zusammenfassungsbildschirm, um deine Reise Revue passieren zu lassen.

Neues Endereignis für Spieler, die „The Gloom“ erreichen!

Hinweise auf das, was noch kommt! Erhalte einen Einblick in die kommenden Optionen zur Charakterauswahl oder völlig neue Wege, um „The Gloom“ zu erreichen!

Visuelle Verbesserungen in jedem Winkel des Underealm!

Zahlreiche Verbesserungen bei der Leistung und der Benutzerfreundlichkeit!

In „Shroom and Gloom“ kämpft ihr euch durch handgezeichnete Dungeons voller Pilzgegner. Ihr habt die Möglichkeit Karten in zwei verschiedenen Decks weiterzuentwickeln und zu verändern. Nutzt das Kampfdeck, um heftige Schlachten zu überstehen, und das Erkundungsdeck, um Dungeons zu durchqueren, Karten zu transformieren und neue Waffen und Fähigkeiten freizuschalten. Entwickelt schwache Startkarten zu mächtigen Angriffen weiter oder verwandelt seltene Karten in spielentscheidende Superwaffen.

Hier findet ihr den Titel und die Demo-Version auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung