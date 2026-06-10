Fable – Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Microsoft und Playground Games haben ein ausführliches Gameplay-Video zu „Fable“ veröffentlicht. Darin steht nicht nur die offene Welt von Albion im Fokus, sondern vor allem das Leben der Bewohner und die Auswirkungen der Entscheidungen, die ihr während des Abenteuers trefft.

Albion reagiert auf eure Entscheidungen

Albion ist als dynamische Spielwelt aufgebaut. Mehr als 1.000 NPCs bevölkern die Welt und verfügen über eigene Persönlichkeiten. Die Bewohner reagieren unterschiedlich auf das Verhalten des Helden und beurteilen eure Taten anhand ihrer persönlichen Ansichten.

Entscheidungen beeinflussen dabei nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch das Leben der Menschen, denen ihr begegnet. Laut den Entwicklern können eure Handlungen langfristige Folgen haben, mit denen ihr später im Spiel konfrontiert werdet.

Familie gründen und euren Platz in Albion finden

Neben den klassischen Rollenspiel-Elementen legt „Fable“ großen Wert auf das Leben abseits der Abenteuer. Ihr könnt Freundschaften schließen, Beziehungen aufbauen und eine Familie gründen. Gleichzeitig sollt ihr euren eigenen Weg durch Albion finden und entscheiden, ob ihr nach Reichtum, Ansehen oder Macht strebt.

Die Entwickler beschreiben diese Systeme als eng miteinander verknüpft. Dadurch sollen unterschiedliche Entscheidungen und Lebenswege zu individuellen Spielerfahrungen führen.

Ein Reputationssystem mit Auswirkungen

Das Video zeigt außerdem, wie das Reputationssystem funktioniert. Das System geht dabei über eine einfache Einteilung in Gut und Böse hinaus. Entscheidungen werden von den Bewohnern anhand ihrer eigenen Moralvorstellungen bewertet. Während manche Figuren Mitgefühl oder Großzügigkeit schätzen, können andere dieselben Handlungen als Schwäche ansehen.

Dadurch entwickelt sich Albion abhängig von euren Handlungen weiter. Die Konsequenzen eurer Entscheidungen wirken sich nicht nur auf die Geschichte aus, sondern auch auf die Menschen, denen ihr auf euren Reisen begegnet.

„Fable“ erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC via Steam, PlayStation 5 sowie im Game Pass.

Quelle: Microsoft / Playground Games