Crushed In Time – Trailer zum Release

Draw Me A Pixel hat das Rätsel-Abenteuer „Crushed In Time“ veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PC über Steam erhältlich. Passend zur Veröffentlichung präsentieren euch die Entwickler einen neuen Trailer.

Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten in einen neuen Fall

„Crushed In Time“ ist ein Spin-off zum Rätselspiel „There is No Game“. Nach ihrem Auftritt in „There is No Game: Wrong Dimension“ kehren Sherlock Holmes und Dr. Watson nun als Hauptfiguren eines eigenen Abenteuers zurück.

Die Geschichte beginnt mit einem mysteriösen Vorfall. Ausgerechnet zum Start eines neuen Sherlock-Holmes-Spiels verschwindet einer der Charaktere spurlos. Um den Fall zu lösen, reisen die beiden Detektive durch verschiedene Phasen der Spieleentwicklung und stoßen dabei auf ein Geheimnis, das sich über Raum und Zeit erstreckt.

Spielwelt lässt sich verformen

Bei den Rätseln manipuliert ihr die Umgebung direkt, um neue Hinweise aufzudecken. Elemente der Spielwelt können gezogen, gedehnt oder verschoben werden, wodurch sich neue Lösungswege eröffnen. Die Entwickler kombinieren diese Mechanik mit klassischen Point-and-Click-Elementen.

Neben neuen Charakteren bietet „Crushed In Time“ vollständig vertonte Dialoge und zahlreiche Rätsel. Gleichzeitig nimmt das Abenteuer die Entwicklung von Videospielen immer wieder aufs Korn.

„Crushed In Time“ ist ab sofort für PC über Steam erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung