Resonance: A Plague Tale Legacy – Gameplay-Video

Die Verantwortlichen von Focus Home Interactive und Entwickler Asobo Studio zeigen mit dem Gameplay-Video mehr von „Resonance: A Plague Tale Legacy“. Unter anderem sieht man mehr von dem Kampfsystem des Spiels.

Im Kampf gegen große Gruppen von Gegnern muss sich Sophia auf ihre Beweglichkeit und brutale Effizienz verlassen. Die Spieler müssen präzise Paraden meistern und mit Sophias Dolch und Schwert rasante Angriffskombinationen aneinanderreihen.

Sophia kann zudem die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie mit ihrem Enterhaken Gegner näher zu sich zieht oder sie in tödliche Gefahren stürzt, wodurch sie den Verlauf des Kampfes kontrollieren kann.

Abgesehen vom Kampf wird die Erkundung durch Rätsel vorangetrieben, bei denen es um die Manipulation von Licht geht. Das Lösen dieser Herausforderungen ist für Sophia unerlässlich, um sich auf der Insel voranzubewegen und die Geheimnisse aufzudecken, die in ihren dunkelsten Tiefen verborgen sind.

„Resonance: A Plague Tale Legacy“ erscheint am 27. August 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem wird der Titel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein und Xbox Play Anywhere unterstützen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung