Starseeker: Astroneer Expeditions – Launch-Trailer

Die Early Access-Phase des Koop-Weltraumspiels „Starseeker: Astroneer Expeditions“ ist angelaufen. Devolver Digital und Entwicklerstudio System Era Softworks bieten die Early Access-Version auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 an.

„Starseeker: Astroneer Expeditions“ ist ein Koop- und PvE-Erlebnis, das Zusammenarbeit, Kameradschaft und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Ihr könnt aber auch allein losziehen, Ziele solo abschließen oder neue Freunde finden, um euch auf der Station zusammenzutun.

Im Spiel ist die ESS Starseeker, eine riesige Raumstation, die persistente, sich ständig weiterentwickelnde Basis, wo Spieler zusammenkommen, um Expeditionen zu planen, ihre Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern und Zeit mit anderen Weltraumabenteurern zu verbringen.

Sobald das Dropship auf einem Planeten landet, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Die Umgebungen sind feindlich, unvorhersehbar und voller Situationen, in denen Improvisation über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Mit jedem Fortschritt schaltet ihr weitere Landezonen und Missionen frei, die zunehmend komplexere Aufgaben und kooperative Herausforderungen bieten.

System Era plant, das Koop-Spiel während der gesamten Early-Access-Phase regelmäßig mit Updates zu versorgen. Neue Regionen, Herausforderungen, Gefahren, Kreaturen, Sehenswürdigkeiten, herstellbare Gegenstände, Community-Events, Spielmechaniken und weitere Inhalte werden das Erlebnis kontinuierlich erweitern.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Starseeker: Astroneer Expeditions“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung