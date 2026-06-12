Little Nightmares III – Launch-Trailer des „The Backstage“-DLC

Mit „The Backstage“ hat Bandai Namco Entertainment Europe jetzt den ersten zusätzlichen Inhalt für „Little Nightmares III“ veröffentlicht. Die Erweiterung ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich.

„Little Nightmares III – The Backstage“ wurde von Supermassive Games entwickelt. Darin treffen Spielende auf Dime, ein Kind mit einem Laternenhut, der sich als äußerst nützliches Hilfsmittel erweist, um den Weg durch die finsteren Bereiche hinter den Kulissen des Carnevale zu finden. Gemeinsam muss zusammen mit Protagonistin Low neuen Bedrohungen getrotzt und ihr Licht genutzt werden, um einen Weg zu finden, Alone aus den Händen des Puppenspielers zu befreien.

„The Backstage“ ist separat erhältlich und außerdem im „Secrets of the Spiral Expansion Pass“ enthalten, der Teil der Deluxe Edition von „Little Nightmares 3“ ist. Weitere Zusatzinhalte werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht.

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Quelle: Pressemitteilung