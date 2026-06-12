SpaceCraft – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Wie angekündigt, hat Entwicklerstudio Shiro Games jetzt ihr Multiplayer-Space-Sandbox-Titel „SpaceCraft“ in die Early Access-Phase auf Steam geschickt. Dort ist das Spiel für 29,99 Euro (UVP) erhältlich.

„SpaceCraft“ lädt Spieler ein, ein mächtiges interplanetarisches Unternehmen von Grund auf aufzubauen. Dafür müssen sie unerforschte Sternensysteme erkunden, fremde Planeten untersuchen und vollständig modulare Raumschiffe steuern, die nahtlos zwischen interstellarer Reise und Planetenoberflächen wechseln können.

Ausgehend vom rohstoffreichen System Solar Alpha entdecken Spieler unerschlossene Materialien und setzen schwere Maschinen ein, um Fracht im gesamten Kosmos abzubauen, zu verarbeiten und zu transportieren. Diese Rohstoffe speisen ein Crafting- und Fortschritts-System, das darauf ausgelegt ist, fortschrittliche Schiffskomponenten herzustellen, industrielle Strukturen auszubauen oder hochwertige Güter in einer dynamischen, spielergesteuerten Wirtschaft zu handeln.

Pioniere können Industrie-Außenposten, automatisierte Bergbauanlagen und komplexe Logistiknetzwerke errichten. Die Abläufe skalieren durch autonome Drohnen, riesige Frachtschiffe und spezialisierte Schiffe – egal ob Spieler Produktionsketten allein verwalten oder gemeinsam mit Verbündeten arbeiten.

Das Gründen oder Beitreten einer Corporation ermöglicht es Spielern, groß angelegte Operationen zu koordinieren, spezialisierte Rollen zuzuweisen und um Einfluss in der Galaxie zu konkurrieren. Von riskanten Verträgen und dem Handel mit Bauplänen bis hin zur Entwicklung moderner modularer Schiffs-Upgrades ist die Freiheit zur Gestaltung einer Flotte nahezu unbegrenzt.

„SpaceCraft ist mit Abstand das ambitionierteste Spiel, das wir je entwickelt haben“, sagte Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games. „Unser Ziel war es, ein Universum zu erschaffen, das sowohl zugänglich als auch grenzenlos wirkt – ein echtes Sandbox-Erlebnis, in dem Spieler erkunden, industrialisieren, zusammenarbeiten und ihre eigenen Geschichten unter den Sternen formen können. Wir freuen uns unglaublich darauf, die ersten Pioniere dabei zu sehen, wie sie heute die Zukunft der Menschheit aufbauen.“

Hier findet ihr „SpaceCraft“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung