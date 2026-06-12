Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen – Neuer Ableger für 2027 angekündigt

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben mit „Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen“ den nächsten Teil der „Atelier“-Reihe angekündigt. In dem Rollenspiel geht es erneut auf den Kontinent Aladiss, der bereits in „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ bereist werden konnte. Passend zur Ankündigung wurde ein erstes Video veröffentlicht.

Rückkehr nach Aladiss mit neuer Hauptfigur

In den Mittelpunkt der neuen Geschichte rückt die junge Alchemistin Karia, die unter Gedächtnisverlust leidet. Gemeinsam mit dem Biologen Servio Lektor und der Kämpferin Fina Rozen macht sie sich auf den Weg in die geheimnisvolle Unterwelt von Aladiss. Dort sucht sie nach Antworten über ihre Vergangenheit und die verborgenen Geheimnisse des Kontinents.

Alchemie und Essen greifen ineinander

Gust erweitert das bekannte Alchemiesystem der „Atelier“-Reihe um eine neue Komponente. Gesammelte Zutaten lassen sich nicht nur weiterverarbeiten, sondern können auch direkt verzehrt werden. Je nach verwendeter Zutat erhält Karia unterschiedliche Effekte, die sich unter anderem auf ihr Aussehen auswirken können.

Des Weiteren kann sie verschiedene Mahlzeiten synthetisieren. Diese gewähren zusätzliche Fähigkeiten und hilfreiche Boni für Kämpfe sowie die Erkundung der Spielwelt.

Überarbeitetes Kampfsystem und umfangreiche Synthese

Für die Herstellung von Gegenständen steht in „Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen“ ein erweitertes Synthesesystem zur Verfügung. Verschiedene Zutaten können miteinander kombiniert werden. Laut Gust soll dabei mehr Spielraum für eigene Experimente und individuelle Gegenstände entstehen.

Auch die Kämpfe wurden weiterentwickelt. Das System kombiniert Echtzeitaktionen mit strategischen Befehlen. Angriffe können im richtigen Moment pariert werden, während sich das Geschehen bei Bedarf pausieren lässt, um Fähigkeiten oder Gegenstände auszuwählen.

Weitere Informationen liefert das Ankündigungsvideo, das von Produzent und Studioleiter von Gust Junzo Hosoi präsentiert wird. Darin geht er auf die Geschichte, die neuen Spielmechaniken und die Rolle von Karia innerhalb des „Atelier“-Universums ein.

„Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen“ erscheint Anfang 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Einen konkreten Release-Termin nannten Koei Tecmo und Entwickler Gust noch nicht. Die offizielle Webseite des Spiels findet ihr hinter diesem Link.

Trailer:

Ankündigungsvideo mit Junzo Hosoi:

Quelle: Pressemitteilung